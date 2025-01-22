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С профессором УрФУ Александром Перцевым простятся 24 января

Прощание с почетным профессором Уральского Федерального университета (УрФУ) Александром Перцевым состоится 24 января, сообщили в департаменте философии вуза.

Александр Перцев

Александр Перцев

Фото: Пресс-служба УрФУ

Александр Перцев

Фото: Пресс-служба УрФУ

С преподавателем простятся в 12:00 в Демидовском зале Уральского государственного университета (УрГУ, часть УрФУ) на проспекте Ленина, 51. Пропускать в университет будут через центральный вход по паспорту.

Напомним, эксперт в области философии Александр Перцев умер в возрасте 70 лет. В 1995-2014 годах возглавлял философский факультет УрГУ, был проректором УрГУ с 2004 по 2011 год, в 2022 году стал лауреатом премии «Профессор года».

Ирина Пичурина

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