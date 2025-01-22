В Роспотребнадзоре предупредили о раннем появлении клещей в Крыму
Клещи в Крыму могут начать активничать раньше обычного, сообщила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
По ее словам, теплая зима способствует более ранней активизации клещей, что может увеличить риски для жителей и гостей региона.
Роспотребнадзор круглый год мониторит ситуацию с клещами на полуострове и фиксирует случаи их присасывания даже в декабре и январе.