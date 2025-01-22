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В Роспотребнадзоре предупредили о раннем появлении клещей в Крыму

Клещи в Крыму могут начать активничать раньше обычного, сообщила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По ее словам, теплая зима способствует более ранней активизации клещей, что может увеличить риски для жителей и гостей региона.

Роспотребнадзор круглый год мониторит ситуацию с клещами на полуострове и фиксирует случаи их присасывания даже в декабре и январе.

Лия Пацан

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