В Роспотребнадзоре предупредили о раннем появлении клещей в Крыму

Клещи в Крыму могут начать активничать раньше обычного, сообщила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По ее словам, теплая зима способствует более ранней активизации клещей, что может увеличить риски для жителей и гостей региона.

Роспотребнадзор круглый год мониторит ситуацию с клещами на полуострове и фиксирует случаи их присасывания даже в декабре и январе.

Лия Пацан