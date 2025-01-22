В Ярославской области ожидается метель

В Ярославской области прогнозируется сильный снег, метель и усиление южного ветра с порывами до 14 м/с на ближайшие 1-3 часа. Непогода продлится до утра 23 января. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

Жителям региона рекомендовано проявлять особую осторожность. Необходимо проверить тягу в дымоходах и вентиляционных каналах при использовании газа, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций.

Службы экстренной помощи доступны по телефону 112.