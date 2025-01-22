Три человека погибли при пожаре в Чишминском районе

Тела трех мужчин найдены во время тушения пожара в бревенчатом доме в деревне Нижние Термы в Чишминском районе. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону, специалисты выясняют причины инцидента и обстоятельства произошедшего.

По данным пресс-службы управления СКР по Башкирии, в момент возгорания в частном жилом доме были двое мужчин 1965 и один 1978 года рождения.

На месте происшествия работают следователи, сотрудники МВД и МЧС. Специалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, назначены судебные экспертизы.

Наталья Балыкова