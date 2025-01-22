Минтранс: из танкера «Волгонефть-239» откачали половину мазута

Специалисты Морспасслужбы России откачали из кормовой части танкера около 727 тонн мазута — более половины всего груза, сообщили в Минтрансе РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео оперштаба Кубани Фото: скриншот видео оперштаба Кубани

По данным министерства, вчера началась откачка первого из четырех танков. Сегодня утром температура мазута во втором танке достигла уровня, позволяющего запустить непрерывную откачку. Битумовозы уже совершили 12 рейсов для выгрузки груза.

Для разогрева мазута используется судовой котел, нагрев танков производится поочередно. В Минтрансе пояснили, что одновременный разогрев всех танков снизит общую скорость процесса, поэтому переключение на следующий танк происходит поэтапно. В это время битумовозы проходят техническую проверку.

Работы идут круглосуточно, их планируется завершить до конца января.

Наталья Решетняк