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Коммерсантъ FM
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Минпросвещения меняет нормативную базу в связи с законом о тестировании детей мигрантов

Минпросвещения внесло на обсуждение проект постановления, согласно которому в полномочия ведомства будет входить определение порядка тестирования по русскому языку для детей иностранных граждан. 28 декабря 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школу детей иностранцев, которые такое тестирование не прошли. Закон вступит в силу с 1 апреля.

Проект постановления вносит изменения во второй раздел Положения о Министерстве просвещения, содержащий перечень полномочий ведомства. Дополнить раздел предлагается новым пунктом 4.2.52(13).

Согласно подписанному президентом закону, уровень знания русского языка у детей иностранцев должен быть «достаточным для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». Проведением тестирования, разработкой диагностических материалов для него, критериями оценки, а также установкой минимального количества баллов для сдачи теста займется Рособрнадзор.

Инициаторами введения обязательного тестирования для детей иностранных граждан выступила группа во главе с думским спикером Вячеславом Володиным. По представленным господином Володиным данным, 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают его плохо. Госдума единогласно приняла инициативу 11 декабря.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».

Полина Мотызлевская

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