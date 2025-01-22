Сергеев Леонид Владимирович

Родился 28 мая 1971 года в Свердловске (сегодня — Екатеринбург). В 1998 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «экономика и организация предприятий машиностроения». В 2003 году получил степень MBA в бизнес-школе IMD (Швейцария). В 1992–2002 годах работал в Уралвнешторгбанке, прошел путь от валютного трейдера до вице-президента по стратегии и развитию. С 2004 по 2008 год работал в подразделении глобального развития Shell Exploration and Production (Нидерланды). С 2008 года работал в группе «Базовый элемент» Олега Дерипаски, в том числе занимался стратегическими проектами En+ Group, руководил «Базовым авиатопливным оператором» и Объединенной нефтяной группой. В 2008–2010 годах возглавлял департамент стратегических проектов «Русала», занимался подготовкой к IPO в Гонконге. С 2012 года возглавил «Базэл Аэро» (ныне — ООО «Аэродинамика»). С мая 2019 года — генеральный директор компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково).