Минобороны Британии: ВМФ отслеживал действия российского судна «Янтарь»

Королевский военно-морской флот Великобритании отслеживал действия российского судна «Янтарь», которое, как утверждают в военном ведомстве, проходило через британские воды на этой неделе. Об этом сегодня, 22 января, сообщил британский министр обороны Джон Хили в своем заявлении депутатам британского парламента.

«Сегодня я также хотел подтвердить (членам.— ''Ъ'') Палаты (общин.— ''Ъ''), что я разрешил подводной лодке королевского флота, исключительно в качестве меры сдерживания, всплыть вблизи "Янтаря", чтобы дать понять, что мы тайно отслеживали каждое ее движение»,— заявил Джон Хили, выступая в парламенте сегодня, 22 января.

С трибуны он также направил послание российскому лидеру Владимиру Путину. «Я также хотел бы, чтобы мое послание услышал президент Путин: мы знаем, что вы делаете, и мы не будем пренебрегать решительными действиями по защите этой страны»,— сказал британский министр.

По словам британского министра, в понедельник корабль «Янтарь» вошел в исключительную экономическую зону Великобритании примерно в 45 милях от британского побережья, а затем покинул воды Великобритании и направился в Средиземное море.

«Позвольте мне внести ясность: это российское разведывательное судно, которое используется для сбора разведданных и составления карт критически важной подводной инфраструктуры Великобритании»,— отметил Джон Хили в своей речи.

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Анастасия Домбицкая