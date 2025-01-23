На капитальный ремонт тепловых сетей в Казани потратят более 20,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на ремонт тепловых сетей направят 20,8 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани на ремонт тепловых сетей направят 20,8 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Провести работы по обновлению внутриквартальных тепловых сетей планируется на улицах Яруллина и Айдарова, также будет отремонтирована запорная арматура по улицам Усманова и Тэцевская с последующим восстановлением поврежденных во время работ дорог и тротуаров.

Заказчиком выступает АО «Татэнерго». Выполнить работы необходимо до 31 декабря 2025 года.

В прошлом году власти Татарстана выделили на обновление тепловых сетей 7 млрд руб., но остановить износ инфраструктуры в крупных городах республики не удалось. Об этом на итоговом заседании коллегии Минстроя Татарстана рассказал гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

Глава республики Рустам Минниханов в январе 2024 года сообщил, что на обновление тепловых сетей Татарстану нужно не менее 200–300 млрд руб. Он заявил о намерении подключать республику к разным федеральным проектам и создавать собственную программу модернизации сетей.

В декабре 2024 года на XIX съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» запустили новую программу модернизации инфраструктуры ЖКХ, на которую выделили 10 млрд руб.

Дарья Сайфиева