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Жительницу Челнов будут судить за незаконную торговлю 250 литрами алкоголя

Жительница Набережных Челнов предстанет перед судом за незаконную продажу алкогольной продукции в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела против жительницы Набережных Челнов. Ее обвиняют в незаконной продаже и перевозке алкогольной продукции в крупном размере (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ).

По данным следствия, в 2023–2024 годах женщина, работая администратором двух продовольственных магазинов в селе Азьмушкино Тукаевского района, перевозила спиртное из лицензированной торговой точки в магазин, не имевший права на продажу алкоголя.

Нелегальная деятельность была пресечена 2 мая 2024 года. В ходе обыска сотрудники СКР и полиции изъяли около 250 литров алкоголя.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

В Татарстане перед судом также предстанет девушка, обвиняемая в создании угрозы массового отравления.

Анар Зейналов

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