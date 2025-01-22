Дело работника, обвиняемого в создании угрозы массового отравления, передано в суд
В Казани 22-летняя девушка предстанет перед судом по обвинению в многочисленных нарушениях во время работы администратором производственного цеха, где хранилось мясо птицы для приготовления шаурмы, а также его оптовой продажи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.
Дело работника, обвиняемого в создании угрозы массового отравления, передано в суд
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По мнению прокуратуры, это создало реальную угрозу массового отравления людей.
«В результате при организации ею деятельности по разделке, консервации и реализации мясной продукции создана реальная угроза массового заболевания и отравления граждан», — говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.
По версии следствия, в цеху, где работала обвиняемая, не соблюдались необходимые правила по работе с мясом птицы: были выявлены бактерии, вызывающие инфекционные заболевания, насекомые в помещениях, отсутствие дезинфекции и хранение продуктов с истекшим сроком годности.
Помимо этого, прокуратура считает, что девушка делала это с целью сэкономить деньги и присвоить их себе.