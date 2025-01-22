Глава Кубани поручил разработать механизм рекультивации пляжей и дюн Анапы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обсудив восстановление пляжей и дюн в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Глава региона подчеркнул важность четкого определения механизма рекультивации прибрежной полосы. Он отметил необходимость совместной работы со специалистами и учета мнения научного сообщества. «Важно, чтобы новый песок, который мы привезем на побережье, не угрожал существующей среде»,— отметил господин Кондратьев.

Вице-губернатор Александр Руппель представил варианты восстановления пляжей. Специалисты уже определили места недалеко от Анапы, из которых можно будет завезти песок с подходящей структурой. Организацию восстановительных работ возьмет на себя Министерство строительства России, а также Минобрнауки РФ, которое будет работать над научной частью проекта.

Лия Пацан