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Комиссия рекомендовала к помилованию осужденного преклонного возраста

Региональная комиссия по вопросам помилования дала положительное заключение о возможности помилования осужденного, отбывающего наказание на территории Ростовской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, заключение было сделано комиссией в ходе рассмотрения ходатайства осужденного к президенту РФ, которого он попросил о помиловании с учетом своих заслуг в развитии энергетики, состояния здоровья, преклонного возраста и других обстоятельств, которые могут быть учтены главой государства.

Теперь оформленные комиссией документы с рекомендацией снизить срок отбывания наказания передадут на согласование врио губернатора Юрию Слюсарю. В случае одобрения и с его стороны, ходатайство осужденного о помиловании будет направлено президенту РФ.

Фамилия осужденного и подробности совершенного им преступления в сообщении не указаны.

В сообщении на сайте донского правительства также отмечается, что в минувшем году комиссия по вопросам помилования в регионе рассмотрела 67 ходатайств осужденных, приговоренных к различным мерам наказания за уголовные преступления. 14 ходатайств были одобрены комиссией. В итоге глава государства одобрил помилование пятерых осужденных.

Сергей Иванов

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