В Казани 34-летний мужчина получил четыре года колонии строгого режима за оформление кредита на 700 тыс. руб. по поддельному паспорту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Казани получил 4 года колонии за кредит по поддельному паспорту

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Казани получил 4 года колонии за кредит по поддельному паспорту

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд Вахитовского района Казани рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и использовании поддельного паспорта (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

По данным следствия, в январе 2021 года осужденный приобрел в интернете паспорт с чужими данными и вклеенной в него своей фотографией. С поддельным документом он оформил кредит на 700 тыс. руб., которые позже потратил по своему усмотрению.

На суде мужчина признал вину. Суд учел позицию обвинения и назначил ему 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор уже вступил в законную силу.

Анар Зейналов