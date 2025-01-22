В Сочи член мошеннической группы, «работавшей» от имени ЦБ, осужден на три года

Житель Сочи, вовлеченный в группировку дистанционных мошенников, действовавших от имени специалистов Центробанка и полиции, приговорен к трем годам колонии. Как пишет «Ъ–Сочи» со ссылкой на приговор, житель Сочи вошел в преступный сговор с организаторами схемы дистанционного мошенничества и принял в ней на себя роль курьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Организаторы преступления звонили местным жителям, представляясь сотрудниками Центробанка и полиции. Они сообщали жертвам, что на их банковские счета покушаются неизвестные. Мошенники убеждали сочинцев снять деньги и с помощью «курьера» передать их на «безопасный» банковский счет.

Получив деньги от жертв, курьер переводил средства на криптокошелек организаторов преступления, оставляя себе 2,5% от похищенной суммы. В суде он признал свою вину, рассказав, как был вовлечен в эту схему. Он сообщил, что откликнулся на предложение о работе курьером, полученное через мессенджер, через который неизвестные злоумышленники впоследствии и руководили его действиями. Он должен был вести себя неприметно, принимая меры конспирации. В какой-то момент он догадался, что эта «работа» незаконна, но согласился на нее, так как нуждался в деньгах.

По данным ГУ МВД по Кубани, полиция ежедневно фиксирует порядка 40 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. Всего на территории края за прошлый год зарегистрировано свыше 18 тыс. таких криминальных деяний. При этом их раскрываемость находится на уровне 10% от количества зарегистрированных. Как отмечают в управлении, на уловки мошенников попадают люди абсолютно всех слоев населения, всех уровней дохода и возрастов.

О новых и старых уловках дистанционных мошенников, а также способах противодействия им — в материале «Алло, ваш аккаунт взломан»...

Андрей Петров