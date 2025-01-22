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В Адыгее впервые открыли ревматологическое отделение

В Адыгее открыли первое ревматологическое отделение в республиканской клинической больнице, сообщил министр здравоохранения региона Рустем Меретуков.

По его данным, за последние годы число пациентов с системными заболеваниями кожи и суставов значительно возросло: сейчас зарегистрировано 1,5 тыс. случаев. На рост заболеваемости, по словам министра, повлиял коронавирус.

На открытие отделения из бюджета республики выделили 4 млн руб., которые направили на закупку мебели и оборудования. Благотворительный фонд имени Хазрета Совмена дополнительно выделил 17 млн руб. для ремонта.

В новом отделении — 20 круглосуточных коек, три койки дневного стационара и два процедурных кабинета.

«Стала доступнее высокотехнологичная медицинская помощь пациентам с системными заболеваниями кожи и суставов с применением современных генно-инженерных препаратов. В 2024 году льготными лекарствами были обеспечены 220 пациентов. На эти цели было выделено 69,7 млн руб. В 2025 году из федерального и регионального бюджетов на обеспечение пациентов с системными заболеваниями кожи и суставов планируется направить 85 млн руб.»,— сообщил господин Меретуков.

Наталья Решетняк

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