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На разбившего стекла троллейбуса ярославца завели уголовное дело

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, разбившего стекла троллейбуса. Об этом сообщили в областном УМВД.

Разбитые стекла

Разбитые стекла

Фото: Денис Пырлог

Разбитые стекла

Фото: Денис Пырлог

Сотрудники ведомства установили, что на площади Юности 20 января после ссоры с водителем подозреваемый сломал щетку стеклоочистителя и разбил четыре стекла троллейбуса. Как ранее сообщал руководитель АО «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог, водитель транспорта сделал замечание из-за курения хулигана в салоне.

«Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что в момент инцидента находился в состоянии опьянения»,— сообщили в УМВД.

Сумма нанесенного ущерба составила 68 тыс. руб. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Алла Чижова

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