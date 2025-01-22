На разбившего стекла троллейбуса ярославца завели уголовное дело

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, разбившего стекла троллейбуса. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разбитые стекла

Фото: Денис Пырлог Разбитые стекла

Фото: Денис Пырлог

Сотрудники ведомства установили, что на площади Юности 20 января после ссоры с водителем подозреваемый сломал щетку стеклоочистителя и разбил четыре стекла троллейбуса. Как ранее сообщал руководитель АО «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог, водитель транспорта сделал замечание из-за курения хулигана в салоне.

«Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что в момент инцидента находился в состоянии опьянения»,— сообщили в УМВД.

Сумма нанесенного ущерба составила 68 тыс. руб. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Алла Чижова