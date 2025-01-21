Полиция задержала вандала, разбившего стекла троллейбуса в Ярославле

В Ярославле на площади Юности местный житель разбил стекла троллейбуса. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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Инцидент произошел вечером 20 января. Пострадал троллейбус №1. Сотрудники полиции установили гражданина 1987 года рождения, в отношении которого составлен протокол по статье 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

«Мужчина задержан в административном порядке, решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,— сообщили в полиции.

Как сообщил в своем Telegram-канале руководитель АО «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог, хулиган закурил в салоне общественного транспорта. После замечания водителя начал угрожать ему и попытался устроить драку.

«Затем, выйдя из троллейбуса, сломал рычаг стеклоочистителя и разбил им пять стекол. Водитель вызвал сотрудников полиции»,— рассказал господин Пырлог.