Нижегородская мэрия сообщила о снижении числа аварий на теплосетях на треть

Число аварий на теплосетях в Нижнем Новгороде в отопительном сезоне 2024-2025 годов пока меньше на треть в сравнении с таким же периодом предыдущего сезона, сообщила и.о. директора департамента жилья Ирина Ключева на заседании думской комиссии по городскому хозяйству 22 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По ее словам, крупных аварий не было, зафиксировано 598 «технологических нарушений». За весь отопительный сезон 2023-2024 годов их было 845. Число жалоб в текущем сезоне пока на 38% меньше — 1,6 тыс.

Технический директор АО «Теплоэнерго» Сергей Прокофьев отчитался, что повреждаемость сократилась на 37,5%, срок устранения аварий, без учета согласований и подготовки, сократили до четырех часов. Каким этот срок был в прошлом году, он не уточнил.

Депутат Герман Карачевский обратил внимание, что согласовывать можно и день, и два, а людям интересен итоговый срок. Первый замглавы города Денис Скалкин ему ответил, что надо ориентироваться на норматив — восемь часов после появления информации.

Господин Прокофьев рассказал также, что в этом сезоне стараются при авариях менять не один-два метра трубы, а 15-20, чтобы несколько раз не возвращаться к одному участку.

Технический директор филиала ООО «Эн+ Тепло Волга» (обслуживает Автозаводский и часть Ленинского района) Игорь Шабанов доложил, что на их сетях с начала сезона зафиксировали 290 «дефектов» — на 14% меньше.

Зампред гордумы Николай Сатаев пожаловался на плохой контроль за промывкой и опрессовкой систем отопления. В пример он привел дом по улице Путейской, 23А, где на верхних этажах батареи теплые, а внизу холодные. Господин Сатаев направил в управляющую компанию запрос, чтобы получить акт опрессовки. Сам он уверен, что этого документа нет.

Депутат и руководитель управляющей компании ООО «Наш Дом» (обслуживает Автозаводский район) Владимир Аношкин сказал, что у всех своя правда. По его информации, только на автозаводе было 288 аварий, отключали 1,4 тыс. домов. С начала года уже были аварии с отключением по 30-40 домов.

Ирина Швецова