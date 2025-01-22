На озеленение аэропорта Сочи потратят 157,9 млн рублей

Международный аэропорт Сочи ищет подрядчика для выполнения работ по озеленению и обслуживанию зеленых насаждений. По данным карточки госзакупок, стоимость контракта составляет 157,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Подрядчик будет обязан убирать опавшие листья при средней засоренности, а также вносить минеральные удобрения для газонов и цветников. В его задачи также будет входить регулярное рыхление и прополка цветников, обрезка кроны кустарников и деревьев, а также стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м. Полив зеленых насаждений нужно будет производить до 9:00 или после 16:00 как вручную, так и с использованием поливомоечной машины. Участники должны будут предоставлять ежедневные отчеты с фото- и видеодокументацией выполненных работ.

Участники тендера должны иметь положительный опыт выполнения аналогичных работ на территории субтропической климатической зоны площадью не менее 15 га. Исполнитель обязан иметь в штате как минимум двух квалифицированных специалистов по озеленению с соответствующим образованием и подтвержденным опытом работы.

Контракт рассчитан на три года. Подача заявок закончится 31 января 2025 года.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте сформировали оперштаб для реконструкции аэродромной инфраструктуры. Оперштаб будет служить площадкой для эффективного взаимодействия всех сторон, задействованных в проекте.

Мария Удовик