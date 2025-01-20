В Сочи сформировали оперштаб для реконструкции аэродромной инфраструктуры

На прошлой неделе в аэропорту Сочи прошло выездное совещание, посвященное строительству и реконструкции аэродромной инфраструктуры, на котором приняли решение о создании оперативного штаба. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ФКУ «Ространсмодернизация» Руслан Аминев, начальник управления по строительству и реконструкции объектов гражданской авиации Константин Дерябин, а также представители подрядной организации и администрации аэропорта, сообщает пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ «Ространсмодернизация» Фото: ФКУ «Ространсмодернизация»

Участники совещания осмотрели объекты, подлежащие реконструкции, в том числе вторую взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки. В ходе обсуждения специалисты представили программу предстоящих изыскательских работ. В результате совещания участники приняли решение о создании оперативного штаба, который будет служить площадкой для эффективного взаимодействия всех сторон, задействованных в проекте.

Напомним, что 18 декабря 2024 года заключили государственный контракт на реконструкцию аэродромного комплекса в Сочи. В рамках этого проекта запланировали работы по реконструкции второй взлетно-посадочной полосы и вспомогательных объектов аэродромной инфраструктуры. Также специалисты предусмотрели обновление рулежных дорожек, модернизацию светосигнальной системы, строительство очистных сооружений и периметрового ограждения.

Создание современного аэродромного комплекса, соответствующего международным стандартам, обеспечит аэропорту возможность бесперебойного приема среднемагистральных воздушных судов без ограничений по взлетной массе. Модернизация инфраструктуры окажет положительное влияние на развитие аэропорта, в том числе увеличение пассажиропотока и пропускной способности авиагавани, резюмировали представители пресс-службы ФКУ.

Мария Удовик