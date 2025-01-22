Два человека пострадали в утреннем пожаре на улице Коллонтай

В восьмом часу утра 22 января сотрудникам ГУ МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире, расположенной в доме 28 по улице Коллонтай, сообщает пресс-служба ведомства.

В одной из комнат площадью 14 кв. м. горела обстановка по всей площади. Справиться с огнем удалось менее чем за полчаса усилиями трех пожарно-спасательных расчетов. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ночь на 21 января в квартире на проспекте Римского-Корсакова горела двухкомнатная квартира. Из горящего дома вывели на улицу девять человек, пятеро из них были госпитализированы.

Андрей Маркелов