Bloomberg: ЕС ищет план на случай отказа Орбана от продления санкций против РФ

Послы Евросоюза в ближайшие дни планируют провести несколько встреч, чтобы обсудить возможные сценарии продления санкций против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, у стран ЕС нет запасного плана на случай, если Венгрия наложит вето на голосовании по этому вопросу.

Действие санкционных пакетов Евросоюза должно продлеваться каждые полгода путем голосования. Это требует единогласной поддержки всех 27 семи стран—членов ЕС. Накануне, 21 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ограничительные меры не нанесли ущерба российской экономике и достигли только одной цели – «разрушили конкурентоспособность европейской экономики». Прежде он говорил о необходимости сменить подход ЕС по этому вопросу в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа.

Действие санкций истекает 31 января. Если послы ЕС не смогут договориться о продлении санкций на нынешней неделе, вопрос перейдет на рассмотрение министрами иностранных дел стран объединения 27 января в Брюсселе. Между тем европейские дипломаты продолжают обсуждение следующего, 16-го пакета санкций против России.

Лусине Баласян