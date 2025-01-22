Защитная реакция

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге начал рассматривать уголовное дело в отношении одного из предполагаемых организаторов террористического сообщества «Авангард народная воля» (АНВ, запрещенная в РФ организация) Романа Паклина, обвиняемого в подготовке взрыва у ТЭЦ-2 в Тюмени в составе организованной группы из шести человек. По версии следствия, он разработал манифест и методические рекомендации «для укрепления связи между участниками сообщества», проводил идеологические беседы об анархизме. Вину он не признал. Во время суда обвиняемый неожиданно заявил об отводе своего адвоката. Новый защитник подсудимого настаивает на его невиновности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Паклин

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Роман Паклин

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела в отношении одного из предполагаемых организаторов террористического сообщества «Авангард народная воля» (АНВ, запрещенная в РФ организация) Романа Паклина из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) началось с ходатайства подсудимого об отводе одного из его адвокатов – Оксаны Добрыниной. Паклин попросил, чтобы во время судебного следствия его интересы представлял адвокат Илкин Амиров, с которым у него заключено соглашение. Такое решение удивило не только госпожу Добрынину, но и судью, который несколько раз переспросил, уверен ли он в том, что хочет отказаться от адвоката, который вел его дело с момента предварительного расследования. Судья напомнил, что Оксана Добрынина хорошо ознакомлена с материалом и разбирается в тонкостях дела. Госпожа Добрынина сообщила, что узнала о решении доверителя во время текущего заседания, на которое прибыла из ХМАО. Однако Роман Паклин подтвердил свое решение.

Тогда судья обратился к Илкину Амирову с вопросом, с кем именно он заключал соглашение об оказании юридической помощи, на что господин Амиров отказался отвечать, ссылаясь на адвокатскую тайну. Председательствующий принял позицию сторон и объявил перерыв в несколько минут для подписания ходатайства о смене адвоката, удалившись из зала судебного заседания. Мать Романа Паклина заявила о том, что сын «портит свою жизнь», отказываясь от прежнего адвоката, и пообещала, что больше не будет принимать никакого участия в судебных разбирательствах.

Свою речь она закончила словами «я тебя породила, я тебя и убью».

Роман Паклин в этот момент подписывал необходимые документы и не обращал внимания на слова матери.

По версии следствия, террористическое сообщество «Авангард народная воля» (АНВ, запрещенная в РФ организация) действовало в период с 2021 по 2022 годы. Согласно материалам дела, сообщество создали Никита Олейник и Роман Паклин из Сургута. Они привлекли к участию в нем Дениза Айдына и Кирилла Брика из Тюмени, Данила Чертыкова и Юрия Незнамова из Екатеринбурга.

По версии следствия, целью сообщества было совершение терактов на территориях Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Свердловской областей.

Никита Олейник совместно с Романом Паклиным, являясь «противниками госвласти и действующего конституционного строя, придерживаясь идеологии анархизма» не позднее марта 2022 года разработали манифест «Концепция авангард народной воли», который предназначался «для укрепления связи» между участниками террористического сообщества. В августе того же года сообщники разработали методические рекомендации «Амуниция», «Взрывное дело» и «Инженерное дело». Кроме этого, следствие установило, что в составе группы Роман Паклин проводил идеологические беседы об анархизме с участниками сообщества. В распоряжении группы было огнестрельное оружие, карабины, патроны, огнестрельное оружие ограниченного поражения, экипировка и разгрузочные жилеты.

В 2022 году в Тюмени по указанию Никиты Олейника Кирилл Брик и Дениз Айдын, изучив инструкцию, найденную в интернете, изготовили «смесовое самодельное вещество», пригодное для производства взрыва, а также два самодельных взрывных устройства.

В 2022 году участники группы планировали испытать взрывное устройство в районе ТЭЦ-2 в Тюмени, но не успели. 31 августа 2022 года их задержали, взрывчатое вещество было изъято.

Как следует из картотеки суда, Роману Паклину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту организованной группой) по ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ организованной группой) и по ч.4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение и перевозка взрывчатых веществ организованной группой). Вину он не признал, его уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с болезнью. Предполагается, что обвинительное заключение ему будет зачитано 17 февраля. Слушания по уголовному делу Никиты Олейника, Дениза Айдына, Данила Чертыкова и Юрия Незнамова продолжаются. Сейчас по делу допрашиваются свидетели со стороны обвинения.

В мае 2024 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к восьми годам колонии и штрафу 600 тыс. руб. Кирилла Брика.

Его дело было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания на сообщников. В беседе с «Ъ-Урал» он заявил, что ему «пришлось признать вину» по всем эпизодам.

«Люди не совершали того, в чем их обвиняют. Как минимум есть человек, который заключил сделку со следствием, и дает ложные показания. При задержании на них всех было оказано давление со стороны сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем он дает показания, направленные против нас. У нас есть доказательства, что все эти свидетельства лживые. У Паклина имеются заболевания, которые появились в связи с тем, что на него было оказано давление при задержании», — рассказал после заседания Илкин Амиров.

Ранее адвокаты других подсудимых сообщали на пресс-конференции о том, что их доверители не планировали теракт, а увлекались пиротехникой. «У них юношеский интерес — пиротехника. Сначала этим занимался Брик, потом вовлек туда Айдына. Им нравилась сама процедура, эффект взрыва и ничего более. Их задержали возле лесополосы, у Айдына неподалеку жила бабушка», — рассказывал адвокат Дениза Айдына Халит Ниязов. Он уточнял, что при сотрудники ППС изначально задержали Брика и Айдына по подозрению в сбыте наркотиков.

Мария Шараева