Адвокаты: фигуранты по делу о подготовке взрыва в Тюмени увлекались пиротехникой

Адвокаты обвиняемых в организации террористического сообщества «Авангард народная воля» (АНВ) и подготовке взрыва у ТЭЦ в Тюмени на пресс-конференции в Екатеринбурге заявили, что их доверители не планировали теракт, а увлекались пиротехникой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу о подготовке террористического акта на ТЭЦ-2 в Тюмени (6 июня 2024 года), слева направо: адвокат Федор Акчермышев, обвиняемые Юрий Незнамов, Никита Олейник, Данил Чертыков и Дениз Айдын

Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ Судебное заседание по делу о подготовке террористического акта на ТЭЦ-2 в Тюмени (6 июня 2024 года), слева направо: адвокат Федор Акчермышев, обвиняемые Юрий Незнамов, Никита Олейник, Данил Чертыков и Дениз Айдын

Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ

Напомним, по версии следствия, сообщество создал Никита Олейник из Сургута и привлек к участию в нем Дениза Айдына и Кирилла Брика из Тюмени, Данила Чертыкова и Юрия Незнамова из Екатеринбурга.

По версии следствия, в 2022 году в Тюмени по указанию Никиты Олейника Кирилл Брик и Дениз Айдын, изучив инструкцию, найденную в интернете, изготовили «смесовое самодельное вещество», пригодное для производства взрыва, а также два самодельных взрывных устройства. В 2022 году участники группы планировали испытать взрывное устройство в районе ТЭЦ-2 в Тюмени, но не успели. 31 августа 2022 года их задержали, а взрывчатое вещество было изъято.

В мае Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к восьми годам колонии и штрафу 600 тыс. руб. Кирилла Брика. Его дело было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он признал вину и заключил досудебное соглашение. Другие фигуранты вину не признали.

Во время пресс-конференции адвокат Дениза Айдына Халит Ниязов рассказал, что его доверитель и Кирилл Брик увлекались пиротехникой и не планировали теракт. «У них юношеский интерес — пиротехника. Сначала этим занимался Брик, потом вовлек туда Айдына. Им нравилась сама процедура, эффект взрыва и ничего более. Их задержали возле лесополосы в связи с тем, что у Айдына неподалеку жила бабушка», — отметил господин Ниязов и уточнил, что при задержании сотрудники ППС изначально задержали Брика и Айдына по подозрению в сбыте наркотиков.

Адвокаты других фигурантов отметили, что обвинительное заключение по уголовному делу построено на признательных показаниях, которые подсудимые дали из-за пыток во время задержания. «Всех ребят пытали током. Они дали идентичные показания слово в слово, находясь в разных городах», — отметил адвокат Никиты Олейнка Андрей Плотников.

Сейчас в Центральном окружном военном суде проходят слушания по уголовному делу в отношении участников террористического сообщества. В ближайшее время начнется допрос свидетелей со стороны гособвинения, в том числе Кирилла Брика.

Мария Шараева