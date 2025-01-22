Белгородские власти предложили бизнесу ввести бонусы за работу в приграничье

Администрация Шебекинского городского округа Белгородской области обратилась к руководителям местных предприятий с просьбой оказать материальную помощь работникам «за особые условия работы» на приграничных с Украиной территориях. Чиновники предложили предпринимателям начислить персоналу дополнительные выплаты для обеспечения прав сотрудников и сохранения кадрового потенциала округа.

Копию письма в своем Telegram-канале опубликовал белгородский бизнесмен Андрей Маликов. Согласно тексту документа, чиновники попросили предпринимателей до 27 января представить в комитет экономического развития администрации округа сведения о принятых решениях.

В правительстве Белгородской области подтвердили «Ъ» факт направления письма. Генеральный директор местного завода Оксана Косицына рассказала «Ъ», что письмо получили все шебекинские предприятия. Она добавила, что местный бизнес не оставляет работников один на один с бедой: местные предприятия, несмотря на сильное падение продаж, регулярно индексируют зарплаты и выплачивают бонусы, оплачивают работникам ДМС со стоматологией, аренду жилья в Белгороде и летний отдых и подарки для детей, а также дополнительно к государственным выплатам начисляют по 150 тыс. руб. за разрушение жилья из-за украинских атак. «Меры поддержки не должны лежать только на бизнесе. Необходимо активное участие местных и федеральных властей в процессе удержания людей»,— сказала госпожа Косицына.

Шебекинский округ Белгородской области постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. За прошедшие сутки от атак в округе пострадали один многоквартирный и 14 частных домов. Сегодня днем, 22 января, FPV-дрон ударил по складу местного предприятия.

Сергей Толмачев, Воронеж