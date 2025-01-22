Бывшего сотрудника КумАПП будут судить за получение взяток

Мелеузовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего специалиста отдела снабжения АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие». Он обвиняется в получении взяток (ч. 3, 5 и 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, с 2018 по 2022 год обвиняемый получал деньги от представителей коммерческих организаций за содействие в победе на конкурсах для заключения договоров поставки комплектующих. Он создавал условия для победы определенных компаний, ограничивая доступ других участников, предлагавших более выгодные условия.

Всего обвиняемый получил около 4,5 млн руб. Преступление было раскрыто в ходе совместной работы следователей СКР и оперативников УФСБ и МВД республики. Обвиняемый признал вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Олег Вахитов