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В Татарстане запланировали 100 операций с помощью робота-хирурга в 2025 году

В Татарстане планируется провести 100 операций с помощью робота-хирурга в 2025 году. Об этом стало известно на итоговой коллегии Минздрава республики.

Четыре хирургические бригады прошли обучение для проведения роботизированных операций.

Отмечается, что медицинский робот позволяет проводить сложные операции с высокой точностью и минимальной травматичностью для пациента. Система оснащена технологией 3D-визуализации операционного поля и может работать в труднодоступных зонах.

20 декабря 2024 года в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана впервые провели операцию с использованием медицинского робота.

Анар Зейналов

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