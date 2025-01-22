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Прокурором Октябрьского района Курской области стал Виталий Ясько

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов своим приказом назначил советника юстиции Виталия Ясько на должность прокурора Октябрьского района Курской области. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Виталий Ясько

Фото: прокуратура Курской области

Господин Ясько сменил на этом посту Оксану Савченко, занимавшую его с 2021 года. С 2020 года он возглавлял прокуратуру Золотухинского района.

Виталий Ясько родился в 1984 году. Окончил Курский государственный технический университет. Работает в органах прокуратуры с 2007 года. В прошлом был помощником прокурора Курского района, а также помощником и старшим помощником прокурора Центрального округа Курска, где позже был назначен на должность зампрокурора.

Анастасия Колпачева

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