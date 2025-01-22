Дело о коррупции в Ростовском облсуде рассмотрят в Краснодаре

Уголовное дело бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и других фигурантов коррупционного скандала передано на рассмотрение в Первомайский районный суд Краснодара. Соответствующее постановление вынес Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, пишет «Ъ-Ростов».

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На скамье подсудимых также окажутся заместитель госпожи Золотаревой Татьяна Юрова, бывший руководитель регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и полномочный представитель Чеченской Республики в Калининградской области Альберт Романов. Всем фигурантам вменяется передача и получение взяток. По данным СМИ, речь идет о многомиллионных подношениях за вынесение определенных решений по уголовным и гражданским делам и пр.

Елену Золотареву и Татьяну Юрову обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), Георгия Бондаренко — в получении взятки в крупном размере (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), Андрея Рощевского и Альберта Романова — в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Следствие по делу о коррупции в судебной системе Ростовской области длилось более полутора лет. Изначально материалы поступили в Кировский районный суд Ростова-на-Дону в конце 2024 года, однако из-за наличия у обвиняемых связей в судебной системе региона дело перенесли в другой субъект РФ.

Лия Пацан