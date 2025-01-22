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Юговской комбинат оспаривает решение ФНС о доначислении 339 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) об оспаривании ненормативного правового акта ФНС. Как сообщает Properm.ru, речь идет о доначислении молкомбинату НДС, а также штрафов и пеней на сумму 339 млн руб. за первый, третий и четвертый кварталы 2020 года.

Фото: сайт ЮКМП

Фото: сайт ЮКМП

По версии налогового органа, комбинат безосновательно применял льготную ставку по НДС в размере 10% как производитель молочных продуктов. Фактически он производил ряд изделий, которые являются не молочными, а сычужными продуктами, поэтому НДС должен был рассчитываться по ставке 20%.

Ранее ЮКМП пытался оспорить аналогичные решения ФНС, касающиеся других налоговых периодов.

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