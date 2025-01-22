В Краснодаре осудили семерых сотрудников Роспотребнадзора за взятки

Краснодарский краевой суд подтвердил приговор Ленинского районного суда в отношении экс-начальника отдела Роспотребнадзора Марины Балаевой и шести ее подчиненных. Фигуранты признаны виновными в получении взяток за игнорирование нарушений санитарно-эпидемиологических норм, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, сотрудники Роспотребнадзора за взятки от 20 тыс. до 150 тыс. руб. намеренно не проводили проверки коммерческих организаций и игнорировали нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Марину Балаеву осудили на 8,8 лет колонии общего режима. Обвиняемую также оштрафовали на 3 млн руб. и лишили права занимать должности на госслужбе сроком на семь лет.

Еще одной сотруднице назначили 7 лет лишения свободы, штраф 300 тыс. руб. и запретили ей работать в госструктурах в течение трех лет.

Представитель коммерческой организации Елена Цыкалова оштрафована на 500 тыс. руб. за дачу взятки. Остальные фигуранты приговорены к условному лишению свободы на сроки от 7 до 7,5 лет.

Приговор вступил в законную силу.

Анна Гречко