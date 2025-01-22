Безнадзорных животных в Удмуртии хотят проверять на агрессивность в три этапа

В Удмуртии началось обсуждение порядка освидетельствования безнадзорных животных на признаки агрессии. Начальник ГУ ветеринарии региона Ирина Крылова представила три этапа тестирования: реакция на еду в присутствии чужого человека, реакция на пищу, предложенную им, и реакция на резкие звуки. Каждый этап должен записываться на видео, рассказала госпожа Крылова на совете при правительстве Удмуртии по вопросам ответственного обращения с животными, сообщает пресс-служба кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Порядок планируется утвердить как подзаконный акт к республиканскому закону по обращению с безнадзорными животными. По словам вице-премьера республики Роман Габдрахманов, документ необходим для продолжения программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат) как основного средства регулирования численности бродячих собак в регионе.

Статистика показывает, что в 2024 году на программу выделили 25 млн руб. В 2025-м на нее предусмотрели 31 млн руб. За год было отловлено более 1 тыс. животных, из которых значительную часть вернули в прежнюю среду обитания (577 особей) или передали новым владельцам (270).

Общественный инспектор, директор НКО «Зоопомощь» Антон Двинянинов заявил, что домашние собаки также нередко проявляют пищевую агрессию. По его словам, если животное «на свободном выгуле» будет отловлено, то его также могут протестировать на «немотивированную агрессивность».