На улице Мира в Перми временно закроют движение
С 23 часов 24 января до 6 часов 27 января в Индустриальном районе Перми временно ограничат движение всех видов транспорта по двум полосам ул. Мира на перекрестке с ул. 9 Мая при движении в сторону ул. Советской Армии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Ограничение движение связано с ремонтом участка теплосети. Работы будут выполняться по заказу ПАО «Т Плюс». Заказчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.