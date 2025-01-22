На улице Мира в Перми временно закроют движение

С 23 часов 24 января до 6 часов 27 января в Индустриальном районе Перми временно ограничат движение всех видов транспорта по двум полосам ул. Мира на перекрестке с ул. 9 Мая при движении в сторону ул. Советской Армии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ограничение движение связано с ремонтом участка теплосети. Работы будут выполняться по заказу ПАО «Т Плюс». Заказчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.