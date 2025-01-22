Житель Троицка украл Евангелие и позолоченный крест из храма

Троицкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже (п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что в августе 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с соучастником ночью проник в Храм преподобного Сергея Радонежского. Он похитил Евангелие стоимостью 15 тыс. рублей, позолоченный крест за 50 тыс. рублей, кольца, броши, около 80 нательных крестов. В ходе следствия все украденное имущество было возвращено церкви.

Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у него двоих малолетних детей и показания, изобличающие соучастника преступления. Уголовное дело в отношении подельника выделено в отдельное производство.