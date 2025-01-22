Росрыболовство подтвердило безопасность черноморской рыбы после разлива мазута

Государственный научный центр РФ «ВНИРО» завершил первый этап исследований водных биоресурсов в Керченском проливе и прибрежной акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает Росрыболовство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Росрыболовства Фото: Пресс-служба Росрыболовства

Эксперты обследовали уловы на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов с помощью люминесцентного аналитического метода. Исследования показали, что уровень нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб находится в пределах допустимых средне-многолетних значений.

Как отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека. Данные исследований направят в правительственную комиссию по координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО продолжат мониторинг новых участков загрязнения, промысловых уловов и продукции аквакультуры до конца 2025 года.

Россельхознадзор также не выявил загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей. Специалисты отобрали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды.

Нурий Бзасежев