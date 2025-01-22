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Россельхознадзор не нашел загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей

Неделю назад, 15 января, сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора взяли пробы воды в местах Черного и Азовского моря, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Это нужно для мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом и предупреждения населения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Специалисты отобрали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды. Рыбу для исследования вылавливали в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Также была исследована черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.

По проведенным лабораторным исследованиям Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции, загрязнений рыбы от разлива мазута не выявили. В ведомстве заявили, что показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы.

Татьяна Ручкина

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