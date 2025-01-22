Кассация поддержала решение ФАС по картелю кубанских топливных компаний

Кассация поддержала позицию Федеральной антимонопольной службы в отношении ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл», которые в августе 2024 года были признаны нарушившими антимонопольное законодательство и оштрафованы на 98,4 млн руб. и 12,2 млн руб. соответственно. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ведомстве напомнили, что компании заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку нефтепродуктов на 160 аукционах с общей начальной ценой более 1 млрд руб. Торги проходили в том числе для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края, мэрии Сочи и территориальных органов исполнительной власти региона.

ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» попытались обжаловать решение ФАС. Но суды трех инстанций поддержали позицию службы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубаньойл» зарегистрировано в Сочи в 2015 году. Владельцем является Анна Юковская. Компания занимается розничной торговлей бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом и топливным торфом в специализированных магазинах. В 2023 году выручка компании составила 317,7 млн руб., чистая прибыль — 15 млн руб.

Татьяна Ручкина