ФАС выявила признаки картеля кубанских топливных компаний на 950 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба подозревает ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» в сговоре с целью раздела торгов на поставку бензина и дизельного топлива на 950 млн руб. Как сообщает пресс-служба ведомства, закупки проходили в том числе для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФАС Фото: пресс-служба ФАС

Антимонопольная служба провела внеплановые выездные проверки в офисах компаний в Сочи. Получив доказательства, она возбудила в отношении компаний дело по п. 3 ч. 1 ст. 11 ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции». Если вина организаций подтвердится, им грозит штраф в соответствии с ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубаньойл» зарегистрировано в Сочи в 2015 году. Владельцем является Анна Юковская. Компания занимается розничной торговлей бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом и топливным торфом в специализированных магазинах. В 2021 году выручка компании составила 274,4 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.

Татьяна Ручкина

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