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В Астрахани возбудили дело против осужденного за нападение на сотрудника колонии

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ), в отношении осужденного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант отбывает наказание в ФКУ ИК № 2 УФСИН России по Астраханской области. В рамках проведенного личного обыска, в ходе которого у него изъяли запрещенный предмет, он выразил недовольство и отказался выходить из камеры. Также он ударил рукой в грудь сотруднику колонии.

Следователи СК выясняют все обстоятельства случившегося. Специалисты продолжают расследование уголовного дела.

Павел Фролов

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