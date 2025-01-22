В Астрахани возбудили дело против осужденного за нападение на сотрудника колонии

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ), в отношении осужденного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант отбывает наказание в ФКУ ИК № 2 УФСИН России по Астраханской области. В рамках проведенного личного обыска, в ходе которого у него изъяли запрещенный предмет, он выразил недовольство и отказался выходить из камеры. Также он ударил рукой в грудь сотруднику колонии.

Следователи СК выясняют все обстоятельства случившегося. Специалисты продолжают расследование уголовного дела.

Павел Фролов