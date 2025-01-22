В Кургане продлили срок третьего конкурса на пост главы города

Депутаты Курганской городской думы продлили до 14 февраля срок приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра, сообщает пресс-служба думы. Ранее третье по счету соревнование за последний год чуть не сорвалось.

Также перенесены даты этапов самого конкурса. Первый (рассмотрение документов) состоится 28 марта вместо 28 февраля, второй (индивидуальное собеседование) — 4 апреля вместо 4 марта. На итоговое заседание комиссия соберется 9 апреля, первоначально оно должно было проводиться 5 марта. До этого прием документов должен был закончиться 21 января, однако ни один кандидат не подал заявку на участие.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в прошлом году конкурс на пост главы Кургана проходил дважды, однако оба раза соревнования признали несостоявшимися. В первый раз от участия в нем отказались два кандидата, во второй — один. В декабре 2024 года объявили третий конкурс. Прием документов должен был продолжаться до 21 января текущего года. Однако в последний день один из потенциальных кандидатов, депутат Курганской городской думы Яков Сидоров попросил продлить срок этого этапа, чтобы подготовить свою программу с учетом всех поступивших предложений и после использовать ее в работе.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Кандидаты не играют»

Виталина Ярховска, Челябинск