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Ярославцы жалуются на плохое содержание новых детских площадок

Жители Ярославской области «регулярно жалуются» на то, что установленные в рамках проекта «Наши дворы» детские комплексы не чистят от снега и не содержат должным образом. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

«Городки и игровые комплексы появились почти на всех благоустроенных территориях. Однако жители регулярно жалуются, что зимой на участок не зайти, плохо убран снег, сломаны элементы»,— написал губернатор.

Областная инспекция административно-технического и госжилнадзора выявила подобные нарушения на 23 площадках из 100 проверенных. В число нарушений вошли также граффити и мусор. Губернатор потребовал устранить нарушения.

Ранее господин Евраев сообщал, что в 2025 году на проект выделено 750 млн рублей.

Алла Чижова

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