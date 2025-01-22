Ярославцы жалуются на плохое содержание новых детских площадок

Жители Ярославской области «регулярно жалуются» на то, что установленные в рамках проекта «Наши дворы» детские комплексы не чистят от снега и не содержат должным образом. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

«Городки и игровые комплексы появились почти на всех благоустроенных территориях. Однако жители регулярно жалуются, что зимой на участок не зайти, плохо убран снег, сломаны элементы»,— написал губернатор.

Областная инспекция административно-технического и госжилнадзора выявила подобные нарушения на 23 площадках из 100 проверенных. В число нарушений вошли также граффити и мусор. Губернатор потребовал устранить нарушения.

Ранее господин Евраев сообщал, что в 2025 году на проект выделено 750 млн рублей.

Алла Чижова