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обновлено 15:10

Минобразования прокомментировало пожар в кстовском техникуме

В министерстве образования и науки Нижегородской области 22 января прокомментировали пожар в Кстовском нефтяном техникуме имени Б.И. Корнилова, произошедший 21 января.

Ранее в соцсетях сообщалось о том, что учащихся во время пожара из здания не эвакуировали. Дым ощущался вплоть до четвертого этажа Из-за сильного задымления впоследствии некоторые подростки пожаловались на ухудшение самочувствия.

В министерстве пояснили, что задымление произошло в столовой на первом этаже здания, изолированной от учебных аудиторий. Там проводят демонтажные работы для дальнейшей установки нового оборудования в целях организации горячего питания.

«Задымление было краткосрочным и незначительным, что подтверждается отсутствием реакции на него автоматической системы пожарной сигнализации. Руководство техникума оценило ситуацию и приняло решение в связи с отсутствием опасности для обучающихся и сотрудников не прерывать учебный процесс»,— заявили в министерстве образования.

Специалисты ведомства дадут оценку произошедшему.

В региональном ГУ МЧС в свою очередь сообщили, что пожар произошел в шахте подвального помещения, там загорелся мусор на площади около 1 кв.м. Возгорание потушили собственными силами, помощь спасателей не потребовалось. Но, так как факт пожара установлен, органы дознания пожарного надзора проведут процессуальную проверку.

Галина Шамберина

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