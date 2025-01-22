Жителя Башкирии отправили на психиатрическое лечение после кражи пчел
Кушнаренковский районный суд отправил на принудительное лечение в психиатрической больнице 53-летнего ранее не судимого местного жителя, сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Как следует из пресс-релиза, в сентябре 2024 года подсудимый похитил 26 деревянных пчелиных рамок, вощину и две пчелосемьи. Общая сумма ущерба составила 16,7 тыс. руб.
Подсудимый обвинялся в краже, но суд решил освободить его от уголовной ответственности, заменив на принудительное лечение.