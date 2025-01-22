Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кафе в Ижевске закрыли из-за отсутствия моечных ванн, антисанитарии и тараканов

Кафе «Море Лосося» в Ижевске временно закрыли из-за нарушений санитарных норм. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии, это произошло из-за регистрации случаев кишечной инфекции среди посетителей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В кафе провели проверку и выявили, что в заведении, среди прочих нарушений, нет производственных моечных ванн для продуктов и раковины для мытья рук, емкости пароварок не отмыты от жира, вытяжки и воздуховоды не прочищены от пыли и копоти.

Кроме того, на предприятии не проводят ежедневного осмотра работников на гнойничковые и инфекционные заболевания, внутри обнаружили тараканов. Специалисты управления отобрали пробы продуктов из тунца и смывов с объектов. В них обнаружили норовирус.

За нарушения СанПиН составили административные материалы. Их передали в Индустриальный райсуд Ижевска. Он принял решение закрыть кафе «Море Лосося» на 90 суток.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...