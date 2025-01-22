Кафе в Ижевске закрыли из-за отсутствия моечных ванн, антисанитарии и тараканов

Кафе «Море Лосося» в Ижевске временно закрыли из-за нарушений санитарных норм. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии, это произошло из-за регистрации случаев кишечной инфекции среди посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В кафе провели проверку и выявили, что в заведении, среди прочих нарушений, нет производственных моечных ванн для продуктов и раковины для мытья рук, емкости пароварок не отмыты от жира, вытяжки и воздуховоды не прочищены от пыли и копоти.

Кроме того, на предприятии не проводят ежедневного осмотра работников на гнойничковые и инфекционные заболевания, внутри обнаружили тараканов. Специалисты управления отобрали пробы продуктов из тунца и смывов с объектов. В них обнаружили норовирус.

За нарушения СанПиН составили административные материалы. Их передали в Индустриальный райсуд Ижевска. Он принял решение закрыть кафе «Море Лосося» на 90 суток.