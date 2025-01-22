Трамп снял санкции с израильских поселенцев за несколько часов до операции ЦАХАЛ

Дональд Трамп отменил действие указа своего предшественника Джо Байдена, который позволял властям США вводить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Это произошло всего за несколько часов до того, как Израиль объявил о старте контртеррористической операции «Железная стена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Информация об отмене указа экс-президента Джо Байдена от 1 февраля 2024 года приводится в тексте распоряжения нового главы государства об отмене 78 «вредоносных» указов предшественника. Оно было опубликовано 20 января на сайте Белого дома.

Указ, подписанный предыдущим американским лидером в феврале прошлого года, позволял американской администрации вводить санкции против еврейских поселенцев, причастных к атакам на жителей Западного берега реки Иордан. Как писало издание Politico, решение было принято на фоне давления на администрацию Джо Байдена и требований проводить более жесткую политику в отношении израильских поселенцев.

Агентство Associated Press обратило внимание, что всего через несколько часов после публикации распоряжения президента США израильские вооруженные силы начали военную операцию в Дженине.

О старте операции «Железная стена» на территории Западного берега реки Иордан премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил https://t.me/dgendelman/570 вчера, 21 января. Военный источник The Times of Israel сообщал, что операция началась атакой БПЛА на используемую террористическими группировками инфраструктуру и продлится как минимум несколько дней.

Анастасия Домбицкая