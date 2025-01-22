АО «БЭСК» и Финцентр РБ создали социальную рекламу

АО «БЭСК» совместно с Центром финансовых исследований Республики Башкортостан организовало информационно-просветительский проект, направленный на борьбу с мошенничеством. В его рамках создан видеоролик, в котором начальник департамента поддержки клиентов ПО «ИТиС» ООО «Башкирэнерго» Олеся Шредер предупреждает граждан о мошенниках, представляющихся работниками энергетических компаний.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Злоумышленники могут предлагать записаться на бесплатную замену счетчиков, пугать штрафом за отказ замены, скачать новое приложение для оплаты услуги передачи показаний. В этой связи необходимо проявлять бдительность и при возникновении вопросов по поверке приборов учета и его замены, потребителям необходимо обратиться в ООО «Башкирэнерго» по телефону: 8(800)-234-77-00 (звонок по России бесплатный).

Данный видеоролик будет предлагаться для трансляции на республиканском телевидении, радио, городских экранах и других публичных местах.

Материал предоставлен ООО «Башкирэнерго»