Бывшее оборонное предприятие продало отечественное авто

Конкурсный управляющий ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) после продажи имущественного комплекса продолжает пополнять конкурсную массу денежными средствами. Он сообщил о продаже авто 2023 года выпуска Lada Granta Cross 219440. Автомобиль был продан за 840 тыс. руб. (сейчас новое авто такой модели продается дилерами от 1,19 млн руб.). На торги, завершившиеся 20 января, был допущен один покупатель — бывший директор краснокамского предприятия по производству окон «Профметаллпанель» Алексей Лягаев. Его заявка оказалась единственной, допущенной к торгам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На оставшиеся лоты торгов — оборудование (19 млн руб.) и сеть хозяйственно-питьевого водопровода (4,5 млн руб.) заявителей не было.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производил оборонную и гражданскую продукцию. С 2005 года предприятие находится в процедуре банкротства. В прошлом году имущество ФГУП было приобретено АО «НПО “Курганприбор”» за 725 млн руб. Для управления пермской площадкой новый владелец создал филиал. После этого ЗиД полностью погасил долг перед налоговой службой.