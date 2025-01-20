Полузащитник Роман Тугарев покинул ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» сообщил в своем Telegram-канале об уходе полузащитника Романа Тугарева.

«Между футбольным клубом «Ростов» и полузащитником Романом Тугаревым достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон»,— говорится в сообщении ФК.

Роман Тугарев выступал за «Ростов» с 2020 года, провел 74 матча, забил восемь мячей.

После 18 туров РПЛ сезона-2024/2025 ФК «Ростов» занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

Тат Гаспарян