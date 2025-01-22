Бывший вещатель пермского «Эха» будет реорганизован

АО «Эхо» (входит в медиахолдинг «Магма»), вещающее в Перми на 91,2 FM радио «Спутник», будет реорганизовано. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», единственным акционером АО «Эхо» принято решение о реорганизации в форме преобразования в ООО «Спутник-Пермь». АО «Эхо» выдана лицензия, срок ее действия согласно данным Роскомнадзора — до октября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Радио Sputnik Пермь» Фото: «Радио Sputnik Пермь»

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в холдинге, реорганизация связана с приведением названия общества в соответствие с фактическим вещанием. «Кроме того, ООО больше подходит для этого общества. По сути, технические изменения. Сокращаем издержки — нет смысла платить за ведение реестра акционеров»,— отметили в холдинге «Магма».

Напомним, с 2000 года АО «Эхо» занималось вещанием радиостанции «Эхо Перми». В 2022 году станция лишилась федерального партнера — радио «Эхо Москвы». Новым партнером пермской радиостанции стало радио «Спутник», входящее в состав медиагруппы «Россия сегодня».

Выручка АО «Эхо» в 2023 году составляла 6,7 млн руб., чистая прибыль — 20 млн руб. Акционер АО не раскрывается.